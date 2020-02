Am Sonntag, 23. Februar, findet der diesjährige Karnevalsumzug in Sundern statt. Die Aufstellung des Zuges erfolgt ab 13 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Marktkauf, am Selscheder Weg. Der Abmarsch erfolgt um 14 Uhr. Die Stadt Sundern teilt mit, dass folgender Streckenverlauf festgelegt wurde.

Start des Umzuges links über den „Selscheder Weg"

links über die „Hauptstraße" Richtung Kreisverkehr „Schirgiswalder Platz"

durch die Fußgängerzone

rechts über die „Mescheder Straße"

rechts über die Straße „Zur Hubertushalle"

links in den „Talweg" - Ende des Zuges

Straßen gesperrt



Von 14 bis 17 Uhr gelten folgende Verkehrsregelungen:

Eine großräumige Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolgt entlang des Sorpesees.

Die Straße „Selscheder Weg" ist ab der Einmündung „Am Knick" gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Straße „Göckeler Straße".

Die Straßen „Selscheder Weg" und im weiteren Verlauf des Zuges die „Hauptstraße" sind bis zum "Kreisverkehr Schirgiswalder Platz" in beide Richtungen gesperrt.

Die Settmeckestraße ist ab der Bücherei bis zum „Kreisverkehr Schirgiswalder Platz" gesperrt.

Die Schwester-Haberilla-Straße ist ab der Volkshochschule bis zum „Kreisverkehr Schirigswalder Platz" in beide Richtungen gesperrt.

Die „Hauptstraße" aus Richtung Stemel kommend ist in Höhe der Kreuzung „Grünewaldstraße" / „Rochusweg" bis zum Rathaus in beide Richtungen gesperrt, wenn die Fußgruppen und Motivwagen die Umzugsstrecke von der Polizeiwache bis zum Rathaus passieren. Eine Umleitung aus Fahrtrichtung Stemel ist über die „Grünewaldstraße" in die Settmeckestraße eingerichtet.

Parkplätze

Folgende Parkflächen stehen für Besucher zur Verfügung:

Bahnhofsvorplatz

Rathausvorplatz, Rathausplatz 1

Schirgiswalder Platz und hinter der Stadtbücherei Settmeckestraße

Parkplatz des Lidl-Marktes, Settmeckestraße / Bourhahn

Parkfläche Franz Josef Tigges Platz

Parkplätze des Schulzentrums

Parkplätze entlang der Röhr Stadtmitte

Parkplätze im Bereich des Einkaufszentrums „Bremkes Center"

Busse

Während des Karnevalsumzuges werden die Busse der Linie 431 ab Sundern über Westenfeld - Selschede - Am Brühl - Röhre - umgeleitet um dann in Richtung Endorf zu fahren. In Gegenrichtung erfolgt der Fahrweg entsprechend.Ab 17Uhr werden alle Linien wieder laut Plan angefahren.

In der Innenstadt von Sundern ist am gesamten Sonntagnachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkom-men und Behinderungen zu rechnen.