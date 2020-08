Staudamm von Fischteich zerstört

Im Zeitraum zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 11 Uhr haben Unbekannte den Staudamm eines Fischteichs in der Linneper Straße in Sundern zerstört. Der Staudamm, durch den der Sauerstoffzufluss für die Fische geregelt wird, wurde durch die Täter eingerissen. Durch den Sauerstoffmangel im Wasser starben hunderte Fische. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter Tel. 02933/90 200.