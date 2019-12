Seit einiger Zeit gibt es in der Stadtbibliothek Sundern ein neues Spielgerät für Kinder: die neuartige knallrote Spielekonsole "KUTI". Sie ist in der Bibliothek fest installiert und so können die Kinder dort spielen, während sich die Eltern nach neuem Lesestoff umsehen.

"KUTI" wurde von Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg speziell für öffentliche Einrichtungen entwickelt und benötigt keinen Internetzugang. Immer wieder wird es neue Spiele geben, die von der Hochschule zur Verfügung gestellt werden. Mit dem roten Würfel kann man Spieleklassiker allein oder zu zweit spielen, oder gegeneinander in einem interessanten Wissensquiz antreten. Dabei geht es zum Beispiel um Kinderbücher oder Harry Potter. Die Anschaffung des Gerätes wurde von der Bürgerstiftung Sundern und dem Förderverein der Stadtbücherei Sundern finanziell unterstützt.

Hauptmedium bleibt das klassische Buch

Bibliotheksleiterin Thea Schroiff betonte, dass man als Bibliothek nicht mehr nur Bücher anbieten könne, sondern sich auf ein breit gefächertes Medienangebot stützen müsse. Trotzdem bleibt das klassische Buch immer noch das Hauptmedium, auch für Kinder. Der Vorsitzende des Vorstandes der Bürgerstiftung Sundern, Matthias Ostrop, kam persönlich in der Bibliothek vorbei, um das neue Gerät auszuprobieren. Unterstützt wurde er dabei von Thea Schroiff und der Vorsitzenden des Fördervereins Margret Haurand.