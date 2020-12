Sundern. Bereits 2018 hat die IHK Arnsberg die L 685 als ein der schlechtesten Landstraße im Hochsauerland eingestuft. Die Straße In der Flamke, die von vielen Pendlern über den Ochsenkopf Richtung Arnsberg genutzt wird, befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand.

Jetzt hat sich auch die Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD (AGS) hierzu zu Wort gemeldet.

„Die L 685 ist eine wichtige Verkehrsverbindung für Pendler in und aus der Nachbarstadt Arnsberg, aber auch überregional,“ so Franz-Josef Schöler, Vorsitzender der AGS. Das gilt auch für die Logistik der heimischen Wirtschaft. Schöler setzt sich dafür ein, dass die Straße zeitnah saniert wird. Ursprünglich war die Instandsetzung für dieses Jahr vorgesehen, ist dann auf Wunsch der Stadt nach hinten verschoben worden. Der Zustand verschlechtert sich jedes Jahr erheblich. „Ich befürchte, dass die immer wieder aufgetragenen Provisorien bald nicht mehr reichen,“ so Schöler weiter. Und dann ist nicht auszuschließen, dass die Straße teilweise gesperrt wird. Das wäre insbesondere für die kleinen Unternehmen in Sundern und Arnsberg, aber auch für die vielen Berufspendler ein erhebliches Problem. Schöler bedauert, dass ein entsprechender Vorstoß der SPD-Fraktion im zuständigen Fachausschuss keine Mehrheit gefunden hat.