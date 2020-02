Der Vorsitzende des SPD Stadtverbands Sundern, Serhat Sarikaya, hat am Aschermittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben.



In einem Schreiben an die Mitglieder des Stadtverbands teilte er mit, dass er "in den letzten Wochen und Monaten persönlichen Anfeindungen und Diffamierungen aus der eigenen Partei ausgesetzt" gewesen sei. "Diese Belastungen sind für mich, meine Gesundheit und mein Umfeld schwerwiegend", so Serikaya.

"Mit ganzem Herzen für unsere Stadt"



"Alle, die mich kennen, wissen, dass ich mich immer mit ganzem Herzen für unsere Stadt, ihre Bürgerinnenund Bürger und meine SPD eingesetzt habe", erklärte Serikaya weiter. "Ich hätte jedoch nicht erwartet, dass in einer sozialdemokratischen

Partei mit den Grundsätzen „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ auf so einem Niveau miteinander

umgegangen wird. Meine unzähligen Versuche und Bemühungen, einen gemeinsamem Weg zu finden,

der neue Perspektiven für eine sozialdemokratische Politik in Sundern mit neuen Gesichtern eröffnen würde,

wurden von einzelnen Personen und Gruppen innerhalb des SPD Stadtverbands Sundern blockiert", erklärte der 29-Jährige.

"Die Tatsache, dass Personen und Gruppen auf der kommenden Mitglederversammlung die Spaltung des SPD Stadtverbands Sundern vorantreiben und riskieren, erschüttert mich zutiefst", schreibt Sarikaya weiter. Am 29. Februar soll die entscheidende Mitgliederversammlung stattfinden.

Spaltung des SPD-Stadtverbands



"Mir wird schon seit Monaten unmissverständlich und eindeutig klar gemacht, dass bei dem für alle absehbaren positiven Wahlergebnis für mich jegliche Arbeit und Zusammenarbeit in der SPD auf allen Ebenen (Ortsvereine, Arbeitsgemeinschaft und Fraktion) boykottiert werden. Ich werde und kann diese Spaltung des SPD Stadtverbands Sundern jedoch nicht zulassen und ziehe diese Konsequenz" so Sarikaya. Ihm sei allerdings wichtig zu betonen, dass "sowohl Genossinnen und Genossen in der Partei als auch Bürgerinnen und Bürger in der Stadt" ihm für zukünftige Projekte und Ideen ihre Unterstützung zugesagt hätten. "Diese Rückendeckung gibt mir die Kraft, mich weiter politisch zu engagieren."

Auch der Schriftführer des Stadtverbands Christian Kräuter ist am Mittwoch zurück getreten.