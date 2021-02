Verbindungsweg wieder vorhanden

Der Fußweg zwischen der Straße „Am Hügel“ und der „Christian-Wiesen-Straße“ wurde wegen

einem Wohnhausneubau im Juli 2018 gesperrt. Für die Anwohner und Kinder aus dem Bereich

Feldstraße und Zum Alten Sundern war dies eine unglückliche Situation, da dieser Weg zum

Schulzentrum und zum Spielplatz in der Christian-Wiesen-Straße führte.

Der CDU-Ortsverband und der damalige Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte regten daraufhin an,

den Weg an dieser Stelle schnellstmöglich wieder herzurichten. Nach etlichen Terminen und

Gesprächen mit dem Ortsvorsteher, dem örtlichen CDU-Ratsmitglied Sebastian Booke und der

Verwaltung wurde nun der Fußweg inklusive zweier Leuchten neu ausgebaut. „Wir hätten es gerne

schneller fertig gehabt. Aber nun hat es endlich geklappt“, so der neue Ortsvorsteher Georg Te

Pass.