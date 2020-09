Im Rahmen des Projektes City Lab Südwestfalen findet noch bis zum 23. September die Umfrage „Wie attraktiv ist die Innenstadt von Sundern?“ statt. Einwohner, Besucher, Touristen und Innenstadtakteure von Sundern sind dazu aufgerufen, ihre Innenstadt zu bewerten. Mithilfe der Umfrageergebnisse wird ein Attraktivitätsprofil für Sundern erstellt, aus dem entsprechende Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der Innenstadt-Attraktivität abgeleitet werden können.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Sundern wird die Umfrage organisiert und durchgeführt. Um ein möglichst realistisches Bild des eigenen Stadtprofils zu erhalten, werden alle Bürger ermuntert, ihre Innenstadt zu bewerten. An der Online-Umfrage teilnehmen können sie unter folgendem Link https://ww2.unipark.de/uc/UmfrageSundern/ ODER per QR-Code (s. Bild). Außerdem liegen u.a. im Stadtmarketing Sundern Papierfragebögen aus, die schriftlich ausgefüllt werden können. Das Projekt wird vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert und hat das Ziel, die Attraktivität der Südwestfälischen Innenstädte zu verbessern und ihre Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

5 Projektpartner



Insgesamt fünf Projektpartner (die IHK Arnsberg, die SIHK zu Hagen, die TU Dortmund, das CompetenceCenter E-Commerce der FH SWF und das Center for Business Education der FH SWF) arbeiten gemeinsam an Lösungsansätzen, um die Innenstädte Südwestfalens attraktiver zu gestalten. 25 Städte aus der Region Südwestfalen nehmen an dem Projekt teil, u. a. auch die Stadt Sundern. Das Projekt ist in zwei Phasen unterteilt: In der ersten Projektphase wird u. a. eine Szenario-Analyse durchgeführt, mit der verschiedene Zukunfts-Szenarien ermittelt werden, wie die Innenstädte in Südwestfalen im Jahr 2030 aussehen und welche Rolle diese einnehmen könnten. Außerdem wird der Ist-Zustand der Attraktivität der einzelnen Innenstädte durch die Befragung der Einwohner, Besucher, Touristen und Innenstadtakteure ermittelt. Aus den Ergebnissen werden individuelle Attraktivitätsprofile für die teilnehmenden Städte erstellt.

"Kümmerer" für Modellkommunen



In der zweiten Projektphase werden zwei Modellkommunen ausgewählt, die vom City Lab bei der Entwicklungund Verbesserung ihrer individuellen Profile unterstützt werden. Den beiden Städten wird je ein „Kümmerer“ zur Seite gestellt, der das Projekt vor Ort begleitet und angestoßene Projekte weiterverfolgt. Das Thema Digitalisierung wird dabei im Fokus stehen. Über den gesamten Projektzeitraum werden zudem Qualifizierungsworkshops angeboten, an denen die innenstadtrelevanten Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie, Ladenhandwerk und Dienstleistern teilnehmen können, um ihr Wissen im Bereich Digitalisierung zu erhöhen. So werden beispielsweise Workshops zum Thema Suchmaschinenoptimierung oder Social Media angeboten. Weitere Infos sind unter https://www.citylab-swf.de/news/landkarte-der-zukunft-wie-sehen-die-innenstadte-in-sudwestfalen-2030-aus/) erhältlich.