Auch in den Herbstferien wird die Ferienbetreuung des Sozialwerks für Bildung und Jugend mit Sitz in Olsberg wieder gemeinsam mit der Stadt Sundern durchführt.

Vom 12. bis 23. Oktober findet das Ferienprogramm in dem Raum der Übermittagsbetreuung am Städtischen Gymnasium, Berliner Straße 55 in Sundern, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr statt. Grundschüler*innen der 1. bis 4. Klassen können wochenweise angemeldet werden. Angesprochen für die Ferienbetreuung sind die Kinder, deren Eltern in Sundern wohnen, und deren Eltern in Sundern arbeiten, aber nicht in Sundern wohnen. Kosten/Woche: 66 Euro incl. Mittagessen, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte. Kosten für besondere Unternehmen können anfallen. Info/Anmeldung beim Sozialwerk, Tel. 02962/9791115 oder info@sozialwerk-bildung.de.