Im Rahmen des schulischen Projektes „e hoch drei – Mit dem E-Bike auf den Bildungshügel“ werden den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der drei weiterführenden Schulen in Sundern E-Bikes zur Verfügung gestellt, die sie kostenlos für den Schulweg und ihre Freizeit nutzen können. Während der Nutzungszeit berichten die Teilnehmenden in kurzen Video- und Sprachaufzeichnungen von ihrem täglichen Weg mit dem Fahrrad und geben der Stadtverwaltung Hinweise zur Radwegeinfrastruktur. Dafür steht zusätzlich eine sogenannte Ideenkarte zur Verfügung.

In dieser Online-Karte können die Jugendlichen standortgenau Eintragungen vornehmen und darin beispielsweise auf gefährliche Einfahrten und Kreuzungen oder auf fehlende bzw. schadhafte Radwege hinweisen. Wie die Stadtverwaltung Sundern mitteilte, möchte sie diese Online-Karte nun auch der breiten Bevölkerung zur Verfügung stellen. Da die Ideenkarte derzeit noch an das schulische Förderprojekt „e hoch drei“ geknüpft ist, haben die Bürgerinnen und Bürger zunächst bis zum Sommer die Gelegenheit, ihre Hinweise und Anregungen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet einzutragen. Das beauftragte Büro Planersocietät aus Dortmund wird dann die eingegangenen Tonaufnahmen der Schülerinnen und Schüler sowie alle Eintragungen in der Ideenkarte auswerten. Die Ideenkarte ist unter diesem Link zu erreichen: https://www.ideenkarte.de/sundern/.