Ein VHS-Tagesseminar am Samstag, 3. Oktober, im Bildungszentrum Sorpesee geht der Frage nach, wie wir besonders effektiv lernen – und welche Konsequenzen sich daraus für die Lehre, auch in Online-Formaten, ergeben. Das Seminar „Lernen, coachen und lehren“ bietet die Gelegenheit, die Möglichkeiten für das eigene Lernen und den eigenen Unterricht auszuprobieren. Es fragt aber auch, wie man diese Erkenntnisse in den Online-Unterricht und in Webinaren umsetzen kann, die in Corona-Zeiten immer häufiger und notwendiger geworden sind, aber nicht einen Rückfall in den Frontalunterricht und in mechanische Übungen bedeuten müssen. Nähere Infos bei der VHS Arnsberg/Sundern im Bildungszentrum Sorpesee, Tel. 02935/80260.