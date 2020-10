Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband haben dem Naturkindergarten Westenfeld mit dem Gütesiegel Buchkindergarten für ihr Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.

Das Gütesiegel Buchkindergarten honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind. Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt.

Der Naturkindergarten Westenfeld überzeugte mit seinem Konzept, zu dem Vorlesetage, in den Sommerferien durch ein ehemaliges Kindergartenkind oder durch ehemalige Kolleginnen gestaltet, feste Vorlesezeiten am Morgen und in der Mittagszeit, wöchentlicher Besuch der Vorleseoma, Buchausstellungen, Kooperationen mit dem Büchereck, der Stadtbücherei und der kath. Pfarrbücherei, das Projekt „Bitfit-Büchereiführerschein“ gemeinsam mit der Kita Linnepe, Aufführungen von Geschichten, Leseabend in der Kita, Erstellen eines eigenen Bilderbuches und der Vorlesetag an dem Personen des öffentliche Lebens der Stadt Sundern eingeladen werden, zählen.