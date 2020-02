Als eine gute und unterstützenswerte Idee beschreibt die Stadtmarketing Sundern eG die neue Aktion des „Eine Welt Ladens“ in Sundern, deren Mitglieder das Projekt „Canchanabury“ in Bochum unterstützen möchten. Abgelaufene Verbandskästen werden gesammelt, um Menschen in Afrika medizinisch besser auszubilden bzw. besser versorgen zu können.

Diese abgelaufenen Kästen oder Taschen sind bestimmt in jedem Haushalt zu finden. Um das Sammeln möglichst unkompliziert zu gestalten, können diese ab sofort im Büro der Stadtmarketing eG am Rathausplatz 7 abgegeben werden.

Auch Kronkorken helfen



Gerne gesehen sind auch Kronkorken, die weiterhin vom Arbeitskreis „Eine Welt Laden“ gesammelt werden, um AIDS-Waisenkinder in Uganda zu unterstützen. Der Erlös betrug im letzten Jahr fast 1.000 Euro. Geöffnet ist das Büro vom Stadtmarketing täglich von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.