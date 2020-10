Als erster Standort bundesweit wird die Anlage im „parKur – Sorpesee“ um die Turnbar Sport Box Special Edition erweitert. Die Box ist Bestandteil einer Smart-City-Entwicklung für den urbanen, aber auch ländlichen Raum.

Mit der Sportbox kann Trainingsequipment für das persönliche, aber auch das Vereinstraining an der Anlage kostenlos ausgeliehen werden. Dabei kann sich jeder Bürger und Gast der Region – nach vorheriger personalisierter Registrierung – mittels Smartphone-App der Firma App and Move eine Trainingsstunde buchen. Das System ist diebstahlgeschützt.

Die Turnbar selbst wurde um mehrere Elemente erweitert, so dass jetzt längere Hangelwege möglich sind. Der Ein- oder Ausstieg kann über ein Kletterseil erfolgen. Auch neue Wandelemente ermöglichen statisches Krafttraining an Kletterelementen. Neu sind auch zwei Klimmzugstangen, um Wartezeiten zu minimieren.

Es wurden Trainer ausgebildet, da in Kürze auch Outdoorfitnesskurse von der Physiopraxis Hettgen angeboten werden. Diese Kurse werden teilweise von den Krankenkassen mit bis zu 100 Prozent als Präventionskurse gefördert.

Ab dem 1. November kann man sich in der Physiopraxis Hettgen für die Outdoorfitnesskurse anmelden. Infos in der Praxis Birgit Hettgen, Hakenbrinkweg 19, 59846 Sundern, Tel. 02935/966560 oder birgit@hettgen.de.