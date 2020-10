An drei Tagen in den Herbstferien können Kinder ab 8 Jahre in die Welt von berühmten Künstlern einsteigen. Wer schon immer mal Keith Harings lustigen Hunde und Katzen malen wollte oder wie Pablo Picasso mit Dreiecken, Vierecken und andere geometrischen Formen Menschen und Landschaften malen möchte ist beim X-tra Herbstferienkurs „Malen wie …“ genau richtig. Mit Hilfe der berühmten Maler entstehen eigene bunte, fantasievolle Gemälde. Der Kurs findet von Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr in der KreativWerkstatt in der Röhre 4 statt. Die Teilnahme an einzelnen Kurstagen natürlich auch möglich. Anmeldung und weitere Informationen im Kulturbüro der Stadt Sundern, u.koch@stadt-sundern de oder Tel. 02933/81209.