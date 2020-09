Sundern. Der Zirkusworkshop mit dem Kinder- und Jugendzirkus San Pedro Piccolino aus Werl findet in der ersten Herbstferienwoche vom 12. bis 15. Oktober von 10 bis 15.30 Uhr in der Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum statt. 40 Kinder und Jugendliche üben in den vier Tagen Zirkusaktionen wie Seillauf, Jonglage, Fakir, Trapez, Akrobatik, Zauberei ein. Wegen Corona und den notwendigen Regelungen wird die große Abschlussveranstaltung dieses Mal ohne Eltern, Großeltern und Freunde stattfinden. Der Workshop kostet 40 Euro. Anmeldung und Infos beim Kulturbüro, Tel. 02933/81209, oder u.koch@stadt-sundern.de.