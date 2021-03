Mit Babys kommunizieren, bevor sie sprechen können

Mareike Dorda von der Babysprache Sauerland bietet Workshops und einen "Babyzeichenkurs daheim" an. Innerhalb von zwölf Wochen lernen frisch gebackene Eltern die Babyzeichensprache, um besser zu verstehen, was ihre Zwerge ihnen (noch ohne Worte) sagen möchten.

Zwergensprache überbrückt das

Stadium des „Nicht-Sprechens"

Einfache Handzeichen werden parallel zur normalen Sprache benutzt, um Gegenstände, Zustände und Gefühle aus dem Babyalltag zu beschreiben. Eines der ersten Babyzeichen ist bei vielen winke-winke. Oft können Babys unter einem Jahr "winke-winke machen", aber noch nicht „Tschüss“ sagen. Denn die Motorik für das Sprechenlernen entwickelt sich später als die Motorik der Hände.

Zwölf Wochen-Kurs

Der BabyzeichenKurs daheim ist ein Mix aus Onlinetreffen, Elterncafés mit Spielideen und Basteltipps, E-Mail-Coaching und Überraschungspost. Er startet am Mittwoch, 7. April, um 20.15 Uhr. Der Kurs findet bewusst abends statt, damit die Babys nicht vor dem Bildschirm sitzen.

Der Kurs richtet sich an Eltern, deren Kinder zwischen sechs und 24 Monaten alt sind, sowie an

Großeltern, Tagesmütter und -väter und Erzieher im U3-Bereich. Er kostet 120 Euro inklusive viel Material. Anmeldeschluss ist am 2. April.

Einmaliger Workshop

Neben dem zwölfwöchigen Kurs gibt es auch einen Online-Workshop, der einmalig etwa 90 Minuten dauert. Hier bekommen Eltern alles an die Hand, um direkt mit den Babyzeichen starten zu können.

Wer mag, trifft sich später wieder online zum Elterncafé, um Fragen zu stellen, sich auszutauschen oder um weitere Babyzeichen zu lernen. Der Online-Workshop kostet 25 Euro.

Die nächsten Online-Workshops finden statt am Freitag, 26. März um 16 Uhr, Mittwoch, 7. April, um 20.15 Uhr oder Montag, 3. Mai, um 20.15 Uhr.

Anmeldung und nähere Infos unter www.babysprache-sauerland.de oder unter Tel. 02934/688.