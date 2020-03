Die Stadtmarketing Sundern eG hat die monatlich von IT-NRW übermittelten touristischen Zahlen für das Jahr 2019 ausgewertet. „Die Übernachtungszahlen sind im Vergleich zu 2018 um 1.140 Übernachtungen auf 248.424 Übernachtungen gesamt gestiegen. Das ist wieder einmal ein sehr gutes Zeichen für den touristischen Standort Sundern“ so Julia Koger, Geschäftsleiterin der Stadtmarketing Sundern eG.

Nach einem kleinen Einbruch im Jahr 2017 steigen somit die Übernachtungen in Sundern weiter stetig an. Seit 2015 ist ein deutliches Plus von 9,88% aufzuweisen. Der Januar 2019 lief mit einem Plus von 0,6% mehr Ankünften als im Vorjahr langsam an. Da der Februar erfahrungsgemäß ruhiger als die anderen Monate ist, kommt hier ein kleines Minus (-1,4%) an Übernachtungen nicht überraschend. Im März reisten deutlich mehr Gäste an (+27,1%). Auch die Dauer der Aufenthalte von bis zu 3,2 Tagen hob sich positiv von den Vormonaten ab.

Viele ausländische Gäste in Osterferien



In den Osterferien im April entschieden sich vor allem ausländische Gäste, allen voran die Niederländer, ihren Urlaub in der Region Sundern zu verbringen, was ein Übernachtungsplus von 32,6% belegt. Der Mai war ebenfalls geprägt von ausländischen Urlaubern. Es reisten 35,6% mehr Gäste als im Vorjahr an. Während die ausländischen Gäste auch in den extremen Sommermonaten Juni und Juli den Urlaub in Sundern verbrachten, kamen die deutschen Urlauber weniger, was im Juli zu einem Minus von 7,7% aller Ankünfte führte.

"Leider kein Schnee"

"Von August bis Oktober stieg die Zahl der Gäste jedoch wieder an (bis zu 8,4% mehr Übernachtungen). In den durchwachsenen Wintermonate November und Dezember, in denen leider kein Schnee lag, kamen weniger Gäste nach Sundern", so das Stadtmarketing. "Diejenigen, die hier ihren Urlaub verbrachten, blieben jedoch deutlich länger als im Jahresdurchschnitt."

Ferienwohnungen gut besucht



In der Statistik des IT-NRW erscheinen alle Häuser mit 10 Betten aufwärts. Nicht registriert sind die vielen Ferienwohnungen, die in 2019 ebenfalls gut besucht waren, wie einige Gastgeber zufrieden mitteilten. Daher darf angenommen werden, dass die Schallmauer von 250.000 Übernachtungen erneut deutlich durchbrochen wurde. "In diesem Jahr durften wir die meisten Gäste aus den Niederlanden und weiteren EU-Staaten in Sundern begrüßen. Aber auch Gäste aus Asien, Amerika und Afrika und sogar Neuseeland statteten Sundern einen Besuch ab."

"Kurze Spontanurlaube im Trend"



Julia Koger fasst das touristische Jahr 2019 so zusammen: „Sieht man sich die Zahlen des gesamten Jahres an, dann fällt auf, dass Spontanurlaube mit kurzer Aufenthaltsdauer nach wie vor im Trend liegen. Deutlich zu erkennen ist, dass die ausländischen Gäste mehr Urlaubstage (2,8) als die deutschen Urlauber (2,2) einplanen. Vor einigen Jahren war das noch umgekehrt. Hier sollten wir ansetzen, um auch wieder mehr deutschen Gästen einen Anreiz für einen längeren Aufenthalt zu bieten.“