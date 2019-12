In diesem Jahr hat der TuS Sundern den Zuschlag für die Südwestfälischen Kurzbahnmeisterschaften in Sundern bekommen. Als Ausrichter dieses wichtigen Wettkampfs zeigte der Verein, dass er in der Lage ist, große Veranstaltungen zu stemmen. In zwei Abschnitten am 14. und 15. Dezember zeigten vor allen Dingen die SchwimmerInnen des TuS, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Auch nach der langen Saison wurden noch sehr viele persönliche Bestzeiten geschwommen und es konnten insgesamt 21 Medaillen erschwommen werden (7x Gold, 12x Silber, 2x Bronze).



Jacob Gerke erfolgreichster Schwimmer des TuS

Jacob Gerke gewann 5x Gold und 2x Silber. Er konnte unter anderem in zwei Finalläufen starten und belegte in 100 m Rücken den ersten Platz und in 100 m Freistil den zweiten Platz. Somit war Jacob der erfolgreichste TuS Schwimmer an diesem Wochenende. Luisa Frieling konnte sich 1x Gold und 2x Silber erschwimmen und startete im Finale über 100 m Brust, hier gewann sie den 2. Platz. Victoria Plebs gewann ebenfalls 1x Gold und 2x Silber. Sie startete auch im Finale über 100 m Schmetterling, und erreichte den 5. Platz. Linus Sauer hat 5x Silber gewonnen und

Hannah Steven konnte 1x Silber und 2x Bronze mit nach Hause nehmen. Außerdem startete sie im Finale über 100 m Brust und erreichte hier den 5. Platz. Auch Carla Hüttemeister, Jasmin Plass, Jessica Plass, Johanna Pöhler, Johanna Schulte und Lisa Marceron konnten sich in ihren Zeiten verbessern und gute Plätze belegen.

Verabschiedung in Winterpause

Nach diesem langen, anstrengenden, aber auch sehr erfolgreichen Wochenende verabschieden sich die Sportler und Trainer in die Winterpause und freuen sich schon auf den Saisonstart im Januar.