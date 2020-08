Golfclub Haus Amecke erspielte 4.785 Euro für die Deutsche KinderKrebshilfe

Die Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendliche stand im Mittelpunkt des Benefiz-Golfturniers zugunsten der Deutschen KinderKrebshilfe im Golfclub Haus Amecke. 48 Golfer*innen folgten der Einladung des Golfclubs und unterstützten die gemeinnützige Organisation mit 4.785 Euro.

Neben dem sozialen Engagement kam auch der sportliche Einsatz nicht zu kurz: Juliane van Vügt und Frederick Jost erzielten den Bruttosieg. Die ersten Plätze in den Nettoklassen sicherten Harald Schmidt, Karin Reis und Elke Tittgemeyer. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger*innen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 3. Oktober 2020 im Golfclub Hannover e.V. statt.

Eines von bundesweit 100 Turnieren



Das Benefiz-Turnier in Sundern war eines von bundesweit rund 100 Turnieren, die von Ende März bis August 2020 im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie stattfinden. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golfer*innen insgesamt 290.000 Euro für krebskranke Menschen. Dank der Spendenbereitschaft engagierter Bürger*innen und auch dank der Erlöse aus den 39. bundesweiten Golf-Wettspielen kann die Deutsche Krebshilfe weiterhin richtungweisende Projekte zur Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen auf den Weg bringen und finanzieren. Denn die Arbeit der gemeinnützigen Organisation wird ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert.

Gesamter Spendenerlös für Deutsche Krebshilfe



Die DekaBank, das Wertpapierhaus der Sparkassen und Generalsponsor der Golf-Wettspiele, stellt erneut alle Preise für die Benefiz-Golfturnierserie zur Verfügung. Somit kommt der gesamte Spendenerlös aller im Rahmen der Golf-Wettspiele ausgetragenen Turniere unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zugute.

Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.