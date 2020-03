Hallenturnier beim RV Hellefeld

Am nächsten Wochenende dreht sich in Hellefeld wieder einmal alles rund um den Pferdesport: Vom 13. bis zum 15. März findet das jährliche Hallenreitturnier des RV Hellefelds e.V. auf der Vereinsanlage statt. Die Vorbereitungen laufen bereits, um Reiter und Pferd sowie den Zuschauern optimale Rahmenbedingungen zu bieten.

Der Freitag ist reserviert für die Dressurreiter. Gestartet wird am Freitagmorgen bereits um 8.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse L*. Danach geht es weiter mit der höchsten Dressurprüfung des Wochenendes, einer Dressurprüfung der Klasse M*. Im Anschluss findet eine Dressurreiterprüfung Klasse L* sowie eine Dressurprüfung der Klasse A* statt. Um 17.30 Uhr startet die letzte Prüfung des Tages, ein Dressur-Wettbewerb der Klasse E.

Samstag



Samstagvormittag erwarten wir ab 8:30 Uhr die Nachwuchsreiter, die ihr Können in einem Dressur- und Springreiterwettbewerb, sowie beim Reiterwettbewerb präsentieren.

Am Nachmittag finden dann die Springprüfungen der Klasse A* bis M* statt. Höhepunkt ist die Punktespringprüfung der Klasse M* mit Joker, welche um 18:30 Uhr beginnt. Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird auch in diesem Jahr für jeden fehlerfrei überwundenen Joker eine Spende aus der Vereinskasse für einen guten Zweck gegeben. In diesem Jahr kommt das Geld dem Kindergarten in Linnepe zu Gute.

Sonntag

Am Sonntag beginnt der letzte Turniertag um 8.00 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A* und L. Ab 10.00 Uhr folgen Springen der Klasse E bis L. Gegen Mittag findet die Stilspringprüfung mit Stechen Klasse A* statt, welches eine Wertungsprüfung für die Sparkassen-Junior-Trophy ist. Bevor wir zum abschließenden Höhepunkt des Turniers kommen, findet die Platzierung der Vereinsmeisterschaften statt. Die Hellefelder Reiterinnen und Reiter können hierzu in verschiedenen Disziplinen und Schwierigkeitsgraden Punkte sammeln, um am Ende des Wochenendes die Pokale der Vereinstitel entgegenzunehmen.

Qualifikation zum Clemens-Veltins-Gedächtnispreis



Zum Abschluss des Turniers wird ab 17.00 Uhr noch einmal mitgefiebert bei der Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde. Hierbei handelt es sich um die letzte Qualifikation zum Clemens-Veltins-Gedächtnispreis. Aktuell führt Vanessa Nathalia Potrafke vor Ricarda Vollmers und Marcel Grote den Zwischenstand an.Entschieden wird jedoch erst im Finale, welches im Rahmen des Großen Außenturniers des RV Hellefeld traditionell am Christi Himmelfahrt Wochenende (21. bis 24. Mai 2020) stattfindet.

Die Vereinsmeister 2019: v.L. Katharina Hachmann, Florentina Badin, Anna Siegert, Johanna Caspers und Martin Schuhmacher

Vorjahressiegerin der Springprüfung der Kl. M* mit Siegerrunde mit Siegerrunde – Qualifikation zum Clemens-Veltins-Gedächtnispokal Anna-Maria Gründler (RV Hellefeld e.V.) mit ihrer Stute Cira M.