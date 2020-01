"Jungs mit Köpfchen sind unschlagbar" - unter diesem Motto richtet der Surfclub Hachen- Sorpesee e.V. in Kooperation mit dem Jugendbüro der Stadt Sundern ein Selbstbehauptungs- und Konflikttraining für Jungen im Alter von 6 bis 8 Jahren aus.



Der Kurs findet am 7. und 14. März von jeweils 12 bis 16 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Hachen statt und kostet 45 Euro. Auf dem Trainingsplan stehen sowohl Elemente der Selbstbehauptung als auch die Fähigkeit sich in Notsituationen mit einfachen körperlichen Mitteln und Techniken entsprechend zu wehren.

Anmeldung



Anmeldung und weitere Informationen im Jugendbüro der Stadt Sundern unter Tel. 02933/ 81 112 oder 02933/ 81 261 oder per E-Mail an jugendbuero@stadt-sundern.de.