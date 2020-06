Der langersehnte Saisonstart für das Team SKS Sauerland rückt näher. Bereits am vorletzten Wochenende wurde unter strengen Auflagen das erste Radrennen in Deutschland nach der Corona-Zwangspause am Sachsenring ausgetragen. Erste internationale Rennen finden mit großer Wahrscheinlichkeit ab August statt.

„Wir positionieren uns gerade bei vielen Veranstaltern internationaler Rennen. Ende August soll die Tour de France rollen und gerade die großen World-Tour Teams versuchen im Vorfeld fast jedes Rennen zum Einrollen zu bekommen. Deshalb heißt es gerade für Teams unserer Kategorie hinten anstellen“, berichtet Team-Trainer Wolfgang Oschwald.

U23 Meisterschaft Anfang August- Bundesliga startet Ende August

Erstes Highlight soll die Deutsche Meisterschaft der U23 werden. Zusammen mit den Nationen Schweiz und Luxemburg sollen die nationalen Titelkämpfe am 2. August in Luxemburg stattfinden. Weiter haben die Veranstalter der Bundesligarennen in Genthin und Sebnitz zugesichert, ihre Rennen laufen zu lassen. Beide Wettbewerbe wären der verspätete Start in die Liga Saison, welche eigentlich Anfang April in Düren hätte stattfinden sollen. Im provisorischen Rennkalender des Teams SKS Sauerland NRW stehen bisher Etappenrennen in Polen, Montenegro und mehrere Eintagesrennen in Italien, Österreich, der Ukraine, Holland und Belgien. "Gerade unsere belgischen Zwillinge helfen uns gerade, begehrte Startplätze im Nachbarland Belgien zu sichern", heißt es dazu. Dazu hat Zeitfahr-Crack Julian Braun den Wettbewerb "Chrono des Nations" in Frankreich auf dem Plan.

Johannes Adamietz hofft auf die Weltmeisterschaften



Neuzugang Johannes Adamietz fährt in den kommenden Rennen um seinen Startplatz für die Radweltmeisterschaft Ende September in der Schweiz. Sollte die Form stimmen, sei eine Nominierung für das extrem bergige U23 Rennen realistisch. Adamietz befindet sich in seinem letzten U23 Jahr und will sich mit guten Ergebnissen für einen begehrten Platz in einem der World-Tour Teams empfehlen. Im Vorfeld steht laut Bundestrainer die Tour de L`Avenir an. Traditionell schicken die Team-Manager der größeren Mannschaften ihre Talent-Scouts zur „kleinen Tour de France“ in den Bergen Frankreichs. Bekannte Namen wie Greg Lemond, Miguel Indurain, Olaf Ludwig, Laurent Fignon und Egan Bernal feierten hier ihre ersten Siege.

Michel Gießelmann holt ersten virtuellen Sieg



In der vergangenen Woche konnte Team SKS Sauerland NRW Fahrer Michel Gießelmann den ersten Sieg auf der virtuellen Plattform Zwift einfahren. Ein kurzes Rennen am Mittwoch Abend diente Gießelmann zum siegreichen Einrollen auf einen weiteren Online-Lauf der Germany Cycling Academy am letzten Samstag. Nach Beendigung der virtuellen Bundesliga im Mai fand diesmal ein klassikerähnliches Rennen statt. Hier konnte Michel Gießelmann einen starken 6. Platz einfahren. Gewinner wurde der Niederländer Adne van Engelen vom deutschen Team BikeAid. Das Rennen ging über 42 Kilometer und die Siegerzeit betrug knapp eine Stunde. Der nächste Klassiker findet am Samstag, 13. Juni, statt.