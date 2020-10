Die Herren 1 des RC Sorpesee waren zu Gast beim TV Hörde. Dank einer Aufschlagserie von Justin Schluh konnte der erste Satz deutlich mit 25:10 gewonnen werden. Der folgende Satz ging trotz guter Zuspiele von Jan Steinberg mit 23:25 an den Gegner. Trainer Dominik Pöttgen änderte die Taktik und durch Kevin Mattig und Kent Barthel in der Abwehr konnten Philipp Berghoff und Jens Barthel ein ums andere Mal über die Mitte stärker in Szene gesetzt werden. So konnte der RCS den Satz mit 25:22 für sich entscheiden. Anschließend spielten die Männer vom Sorpesee befreit auf. Auf die starken Angriffe von Felix Kleffner, Maxi Steiner und Wolfgang Köster über die Außenposition fand der Gegner schnell keine Antworten mehr. So stand am Ende ein gefahrloser 3:1-Sieg auf der Tafel.