Vom Danzturm in Iserlohn zum Ehrenmal in Langscheid führte die 1. Turmwanderung des SGV Langscheid/Sorpesee - hervorragend organisiert von Natja Becker und Christoph Henke. Unter der fachkundigen Wanderführung von Hans-Dieter und Susanne Papenkort ging es für die erste Wandertruppe bereits am frühen Morgen mit dem PKW nach Iserlohn. Hier startete die insgesamt 29 km lange Wanderstrecke Richtung Stephanopeler Tal. Dort stieß dann die zweite Wandergruppe dazu und es ging weiter nach Balve-Sanssouci. Nach einer gemütlichen, ausgiebigen Rast mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken wurden gemeinsam mit der dritten Wandergruppe die letzten 7,5 km zurück nach Langscheid gewandert. Abgerundet wurde der Tag mit einem gemeinsamen Spießbraten-Essen in der Alten Kapelle.