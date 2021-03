Auch in diesem Jahr unterstützt die Volksbank Sauerland/Sundern den Förderverein First Responder in Hellefeld mit einem Scheck über 500 Euro. Die Freude über die Unterstützung in der Hellefelder Gruppe war groß, können doch nun Wünsche nach einer weiteren Fahrzeugausstattung realisiert werden.

Verwendet werden soll das Geld zum einen zur Anschaffung von Materialien zur Verkehrssicherung und für die Beschaffung von weiteren Klebeelektroden für den auf dem Fahrzeug vorhandenen AED. Der Leiter der Dienststelle Manfred Schäfer nahm den Scheck von Herrn Jörg Werdite entgegen, dem zuständigen Vertreter der Volksbank.

Jörg Werdite wünschte den First Respondern in Hellefeld weiterhin viele erfolgreiche Einsätze im Bereich des erweiterten „Alten Testaments“ und immer eine gesunde Rückkehr nach Einsätzen zur Dienstelle.