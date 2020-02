"Aktion Verbandskasten" in Sundern sehr gut angelaufen

Sehr gut angelaufen ist nach eigenen Aussagen die von den ehrenamtlichen Unterstützern des Weltladen Sundern initiierte Aktion Verbandskasten. Innerhalb kurzer Zeit wurden bei den Sammelstellen über siebzig Verbandskästen abgegeben. Rund fünfzig Stück konnten jetzt allein bei der Sammelstelle „Stadtmarketing“ von den Mitgliedern des Arbeitskreises Eine-Welt abgeholt werden.

Ziel der Aktion ist es, abgelaufene und nicht mehr verwendbare Verbandskästen einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. In Zusammenarbeit mit der Aktion "Canchanabury" in Bochum möchten die Mitglieder des AK Eine-Welt diese Verbandskästen weiter nutzen. "Die Aktion Canchanabury setzt sich unter anderem dafür ein, dass Menschen in Afrika medizinisch besser ausgebildet bzw. versorgt werden", so die Initiatoren. Dazu werden z.B. auch die abgelaufenen Verbandskästen benötigt. Häufig werden die Materialien zu Ausbildungszwecken in Erste-Hilfe-Kursen benutzt. Durch die Aktion Canchanabury wird die Aufarbeitung und der Transport der Verbandskästen nach Afrika organisiert. So werden zum Beispiel durch diese Aktion die Ausbildungsmöglichkeiten in Krankenhäusern in Uganda und Burkina Faso verbessert.

Wo abgeben?



Neben der Abgabestelle in den Geschäftsräumen des Stadtmarketings können nicht mehr benötigte Verbandskästen auch im Weltladen Sundern abgegeben werden. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich bei Max Lehnert (Tel. 02933/ 3514) und Klaus Plümper (Tel. 02935/ 2243) über die Abläufe informieren.