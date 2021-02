Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona Pandemie stellt der Bürgerbusverein Sundern ab sofort bis auf Weiteres seinen Fahrbetrieb ein. Betroffen von dieser Maßnahme sind alle Busse im Stadtgebiet Sundern.

„Wir möchten dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen“, so der Bürgerbusverein Sundern. „Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in Sundern steigt dramatisch an, umgerechnet auf die Einwohnerzahl Sunderns haben wir vor Ort eine 7-Tage-Inzidenz von über 250.“ Der Anstieg der Fallzahlen ist nochmal deutlich höher als in der Zeit nach Weihnachten und Neujahr.

Appell an Bürger



Der Bürgerbusverein Sundern bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, sich an die Regeln zu halten, damit die Zahlen bald rückläufig sind. „Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt: Tragen Sie bitte konsequent eine Mund-Nasen-Bedeckung und schränken Sie Ihre Kontakte im privaten Bereich bitte weitestgehend ein. Allen Erkrankten wünschen wir baldige Genesung. Den Hinterbliebenen der Verstorbenen wüschen wir viel Kraft in dieser schwierigen Zeit des Abschieds“, so die Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusvereins.