Der TuS Hachen startet mit seinen erweiterten sportlichen Angeboten

Hachen. Am 09. September 2021 startet der Verein wieder mit dem Kurs- und Trainingsangebot „Fitness und Selbstverteidigung für Ältere“.

Wir möchten gezielt Frauen und Männern ab ca. 35 Jahren bis ins hohe Alter die Möglichkeit bieten, Selbstverteidigung zu erlernen und zu trainieren. Bei uns sollen sich die Interessierten nicht mit jüngeren Personen im Wettkampf messen müssen. Sie sollen unter Gleichgesinnten einen moderaten Einstieg zur Selbstverteidigung finden. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Personen, die Interesse an ganzheitlichen Körpertraining haben.

Das Training soll über Dehnungs-, Kraft- und Ausdauerübungen die Teilnehmer ganzheitlich fit und gesund machen. Dazu nutzen wir Techniken aus dem Kampfsport in Verbindung mit schnell erlernbaren Befreiungs- und Hebeltechniken.

„Wichtig ist mir, dass jeder Teilnehmer/in Spaß an diesen Bewegungen findet. Kein Wettkampf- oder Prüfungssport wie sonst im Kampfsport üblich“, so der Trainer des Angebots, Joachim Menge.

Unter der Leitung von Joachim Menge findet das Training jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Hachen statt.

Über 10er Karten kann der Einsteiger alles testen und muss sich dazu nicht gleich dem Verein anschließen. Mittelfristig ist eine Vereinsmitgliedschaft jedoch die lohnendere Alternative mit vielen weiteren sportlichen Angeboten.

Interesssenten können sich beim TuS Hachen oder direkt bei Joachim Menge unter der 0157 / 51713607 erkundigen.

Ebenso startet am 08. September 2021 wieder das Kurs- und Trainingsangebot „Mit Flieting gegen die Urlaubsröllchen“.

Wer Lust hat „FIT“ in den Herbst zu starten, kann am Mittwoch gerne zum Schnuppern vorbeikommen. Selbstverständlich ist das Angebot an Frauen und Männer gerichtet. Unter der Leitung des Nordlicht Johanna Knudsen, die bereits in im Jahr 2019 einen Zumba-Kurs beim TuS Hachen erfolgreich geleitet hat, ist der Einstieg jederzeit möglich und für Mitglieder des TuS Hachen kostenlos. Über 10er Karten kann der Einsteiger alles testen und muss sich dazu nicht gleich dem Verein anschließen. Mittelfristig ist eine Vereinsmitgliedschaft jedoch die lohnendere Alternative mit vielen weiteren sportlichen Angeboten.

Bei Interesse/Rückfragen: 0151 / 4656 2423