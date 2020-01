Die 2. Veranstaltung von " Du bist nicht allein" am Heiligabend in der Insomnia Lounge in Sundern war ein toller Erfolg. Die Initiatoren um Serhat Sarikaya, Piere Luigi Allevato, Marco Simon und Susanne Born haben sich auch in diesem Jahr wieder einiges für die zahlreichen Besucher einfallen lassen. Es sollten sich alle wohlfühlen und das ist dem Orgateam gelungen. Bei Kaffee und Kuchen, Gebäck und Süßen, gesponsert von 2 heimischen Lebensmittelmärkten, wurden bei Livemusik und mit Sänger Martin Lohmann Weihnachtslieder gesungen. Als Höhepunkt trat die heimische Comedian Relindis Bergmann mit Auszügen aus dem aktuellen Programm auf und brachte die Gäste zum Lachen und Mitsingen. Nach diesem erfolgreichen Heiligabend wünscht sich das Orgateam für die 3. Ausgabe 2020, dass es noch mehr Gäste werden und auch Besucher aus Politik, Kirche und heimischen Unternehmen einmal vorbeischauen und "Hallo" sagen. Anfragen zur Teilnahme 2020 kommen schon jetzt aus dem Raum Meschede und Winterberg.