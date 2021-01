Erstmalig führte die Kolpingsfamilie Hachen jetzt gemeinsam mit dem Förderverein der Feuerwehr Hachen eine Altpapiersammlung in Form einer Bring-Aktion durch. An zwei Tagen konnte zu vorgegebenen Zeiten Altpapier, unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnung, am Hachener Feuerwehrgerätehaus in die dort bereitgestellten großen Sammelbehälter gefüllt werden.



Ehrenamtliche Helfer der Vereine standen zum Entladen der ankommenden Fahrzeuge bereit. Darüber hinaus konnte in einem beschränkten Umfang ein kleiner Abholdienst in Anspruch genommen werden. Bereits am ersten Aktionstag fanden viele Unterstützer den Weg zur Abgabestelle. Zum Abschluss der Sammlung am Nachmittag konnten die verantwortlichen Organisatoren ein positives Resümee ziehen, kamen doch rund sieben Tonnen Altpapier zusammen.

"Zwei gut gefüllte Sammelbehälter zeigen", so die Vorstandsmitglieder der beteiligten Vereine, "dass es eine große Unterstützung für unsere Initiative in Hachen und Umgebung gibt."

Erlös für soziale Einrichtungen



Der Erlös der Sammlung wird, wie seit vielen Jahren, zur Unterstützung von heimischen sozialen Einrichtungen verwand. Die nächste Aktion wird von den Verantwortlichen der Hachener Kolpingsfamilie für das Frühjahr geplant.