Nachdem die Markierung von Langscheids höchstem Punkt in die Jahre gekommen war, hat der SGV Langscheid/Sorpesee ein Schild beim Holzschnitzer Bernhard Gruhn aus Sundern in Auftrag gegeben. Eine kleine „Rentnergruppe“ des SGV konnte das neue Schild in den letzten Tagen des alten Jahres aufstellen. Zudem wurden noch drei überarbeitete Schilder wieder aufgestellt.