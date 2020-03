Mit neun Sportlern startete der TuS Sundern bei den Race Days im Dortmunder Südbad. An diesem Wettkampf nehmen Schwimmer aus mehreren Nationen teil.



Die TuS-Schwimmer konnten von diesem hochkarätigem Wettkampf zwei Medaillen mit nach Sundern nehmen. Luisa Frieling gewann den zweiten Platz über 50 m Brust und erschwamm sich mit dieser Leistung die Teilnahme an den DJM in Berlin. Victoria Plebs konnte über 200 m Schmetterling ebenfalls eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Alle anderen Sportler konnten sich in ihren Zeiten - zum Teil deutlich - verbessern.

Kreismeisterschaften HSK



Nach diesem erfolgreichen Wochenende für die 1. Mannschaft des TuS Sundern geht es gleich am nächsten Wochenende mit den Kreismeisterschaften des HSK weiter.