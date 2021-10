Unter dem Motto „Landschaften im Schmallenberger Sauerland“ ging es für 26 Teilnehmer zur alljährlichen Männerwanderung des SGV Langscheid/Sorpesee. Die 3-tägige Wandertour startete am Freitagmorgen mit einer Busfahrt ins Schmallenberger Sauerland.

Die Teilnehmer konnten täglich zwischen einer kurzen Strecke von ca. 14 km (sportive Gruppe) und einer langen Strecke von ca. 26 km (Leistungsgruppe) wählen. Am Freitag startete die Leistungsgruppe in Eslohe zur Streckenwanderung nach Schmallenberg. In Sellinghausen wurde die Gruppe gastfreundlich von ortsansässigen Freunden mit Kaltgetränken und Essen versorgt. Die sportive Gruppe wanderte in Schanze auf einem Rundweg mit einer Abschlussrast in der Almhütte Schanze. Am Samstag und Sonntag wurden die Streckenwanderungen ab Hotel Stoffels in Schmallenberg gewandert. Abends trafen sich die Gruppen zum Abendessen und gemütlichem Ausklang wieder im Hotel.

Dank der guten Vorbereitung des Organisations-Teams bleibt den Teilnehmern ein rundum gelungenes Wander-Wochenende im Gedächtnis.