„Wir unterstützen die Schule überall dort, wo der Schulträger – also die Stadt Sundern – nicht mehr zuständig ist. Und das bereits ab 15 Euro Jahresbeitrag!“ So lautet das Motto des Fördervereins des Städtischen Gymnasium Sundern (kurz: SGS). Das schließt die Anschaffung kostenintensiver Musikinstrumente genauso ein wie bspw. finanzielle Unterstützung für Kinder bei besonderen Schulveranstaltungen.Aus einer Elterninitiative heraus wurde der Förderverein 1974 gegründet und hat aktuell über 320 Mitglieder, bestehend aus Eltern, Lehrern und ehemaligen Schülern des SGS. Der Förderverein finanziert oder bezuschusst beispielsweise Gruppenfahrten, Informationsvorträge, den Kauf von Computern, Musikanlagen und -instrumenten. In diesem Jahr wurden die Ganztagsbetreuung am SGS, der Gala-Abend der Schülervertretung, der Schüleraustausch „Stiftung Weltklasse“, die Besinnungstage sowie der „Crash-Kurs“ als Aufklärungsveranstaltung für Unfallgefahren finanziell unterstützt.

Neuer Vorsitzender gewählt

Auch und gerade, wenn eine besondere Veranstaltung oder Klassenfahrt ansteht, es bei den Eltern jedoch gerade finanziell etwas eng ist, springt der Förderverein gerne ein und ermöglicht so den Kindern die Teilnahme. Im Vorstand gab es nun zwei Veränderungen: Als neuer Vorsitzender wurde Matthias Bayer, als Stellvertreter Burkhard Scheffer gewählt. Schriftführer Andreas Bölling, der als Lehrer den direkten Kontakt zum Lehrerkollegium pflegt, sowie Kassiererin Britta Balandies wurden in ihren Ämtern bestätigt und bleiben dem Vorstand weiterhin erhalten. Als neue Kassenprüferin wurde Josefine Richter, ebenfalls Lehrerin am SGS, gewählt. Matthias Bayer dankte den beiden „Ehemaligen“ Reinhold Pott und Harald Vohle und äußerte die Hoffnung, dass sie dem Förderverein auch weiterhin aktiv verbunden bleiben. Besonderer Dank galt und gilt Frau Balandies und ihrem Engagement im Fördervereinsalltag. Matthias Bayer und Burkhard Scheffer freuen sich auf die neue Aufgabe und hoffen die Mitgliederzahl angesichts der Schulgröße von derzeit 713 Schülerinnen und Schülern noch etwas zu steigern. „Mindestens 50% könnten es schon sein!“ so die beiden – was eine Mitgliederzahl von 357 bedeuten würde. Zudem steht im Frühjahr 2020 das 50-jährige Schuljubiläum an, zu dem zahlreiche Veranstaltungen geplant sind. Auch hierbei wird der Förderverein unterstützen.

Zeit und Geld gut investiert

Wer Interesse an einer Mitarbeit im gemeinnützigen Förderverein hat, ist jederzeit eingeladen: Auf der Website des SGS (www.gymnasium-sundern.net) finden sich unter „Förderverein“ weitere Informationen.