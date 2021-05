Für den Nordic Walking-Lauftreff des SGV Langscheid/Sorpesee startet endlich die neue Saison. Los geht es am Montag, den 07. Juni 2021 um 18:45 Uhr. Treffpunkt ist am Sportpark in Langscheid. Aktive, Anfänger, Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen.