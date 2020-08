Zur Jahreshauptversammlung hatte jetzt der Vorstand des Arbeitskreises "Eine Welt Laden Sundern" seine Mitglieder, Freunde und Unterstützer ins Hof Café eingeladen. Bei hochsommerlichen Temperaturen konnte Mechthild Lux, die Vorsitzende des Arbeitskreises, zahlreiche Mitglieder und Unterstützer im Außenbereich des Cafés begrüßen.

In ihrem Rechenschaftsbericht informierte sie die Anwesenden über eine weitere positive Entwicklung der Aktivitäten des Weltladen.

Auch 2019 konnten, neben den Aktivitäten im Weltladen, wieder zahlreiche Verkaufsaktionen an den verschiedensten Orten und zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten durchgeführt werden. So waren die ehrenamtlichen Helfer des Vereins mit ihren fair gehandelten Waren z.B. auf Wochen- und Weihnachtsmärkten, Vereins- und Sommerfesten und kirchlichen Veranstaltungen vertreten. Darüber hinaus fanden auch im vergangenen Jahr regelmäßige Aktionstage in der Sauerlandklinik und im Sport- und Tagungszentrum in Hachen statt. Besonders erfreulich, so Mechthild Lux, sei es, dass etliche neue Mitglieder für den Arbeitskreis gewonnen werden konnten. Weitere Unterstützer, so die Arbeitskreisvorsitzende, für Aktionstage oder Ladendienst seien immer herzlich willkommen.

Vorstand im Amt bestätigt

Bei den Vorstandswahlen wurde der geschäftsführende Vorstand – Mechthild Lux, (Vorsitzende), Martin Haarmann-Thiemann (Geschäftsführer) Katja Kampmann und Iris Korn (Beisitzerinnen) - von den Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt. Die Kasse wird zur nächsten Jahreshauptversammlung von Gudrun Fabry und Edeltraud Hünike geprüft. In seinem Kassen- und Geschäftsbericht konnte Geschäftsführer Martin Haarmann-Thiemann nicht nur über eine stabile Kassensituation informieren, sondern auch der Versammlung vorschlagen, dass, bedingt durch eine positive Umsatzentwicklung, auch 2020 eine größere Spende getätigt werden könnte. Einstimmig wurde beschlossen, auch in diesem Jahr das Projekt „Aids-Waisenkinder“ in Kampala/Uganda zu unterstützen. Hierfür werden über die Aktion Canchanabury in Bochum 3.000 Euro nach Uganda überwiesen. Bereits seit etwa 16 Jahren wird dieses Projekt vom Sunderner Weltladen unterstützt. Darüber hinaus soll, aufgrund der großen Explosionskatastrophe in Beirut/Libanon, die Aktion „Ärzte ohne Grenzen“ 2.000 Euro für deren wichtige Arbeit erhalten. Diese Mittel sollen zur Bekämpfung der mangelhaften medizinischen Versorgung in Beirut eingesetzt werden. Einen Scheck über 560 Euro konnten vom Organisationsteam Kronkorken (Hannelore und Klaus Plümper, Brigitte und Willi Ricke) aus dem Erlös des ersten Halbjahres 2020 an den Arbeitskreis übergeben werden. Auch hier wäre es prima, so das Organisationsteam, wenn die erfolgreiche Aktion weitere Unterstützer finden würde.