Trotz Corona: Schützenklänge in Sundern

Im Verlaufe des Nachmittages des eigentlichen Schützenfestsamstags spieltender Musikverein Sundern und das Tambourkorps Sundern an verschiedenen

Stellen der Röhrstadt zur von den Schützen für dieses besondere Jahr ins

Leben gerufenen "Horrido Reveille" auf. Wegen der Corona Pandemie mussten

allerdings die Spielorte geheim gehalten werden, so dass der ein oder andere

von dem plötzlichen Auftauchen der Musiker, die vom geschäftsführenden

Vorstand der Schützen und dem amtierenden Schützenkönig Ludger Simon

begleitet wurden, überrascht wurde.

Man spielte zur Freude der Bewohner anbeiden Altenheimen, in der Fußgängerzone, an offenen Plätzen der Stadt und

sogar von den Höhen waren die Posaunen, Trommeln und Flöten der Aktiven von

Musikverein und Tambourkorps zu hören. Am Ende der Reveille gedachten die

Schützen am Ehrenmal vor der Hubertushalle den Gefallenen und Opfern von

Krieg und Gewalt. "Es war uns ein Anliegen, diesen wesentlichen Teil eines

jeden Stangenabends trotz der Absage des Schützenfestes durchzuführen"

begründet der 1. Brudermeister und Oberst Marc Puppe die Aktion. Die

virtuelle Hutsammlung zugunsten der Musiker wird bis in die Woche des

Schützenfestmontags fortgeführt, das Endergebnis aus allen über das Internet

oder eine direkte Überweisung möglichen Spenden steht noch nicht fest.

Schützenmesse am Sonntag



Am Morgen des Sonntages, wenn in einem normalen Jahr in der Hubertushalleder musikalische Frühschoppen stattfindet, wurde vor der Hubertushalle von

Pfarrer Stefan Siebert eine Schützenmesse zelebriert. Der Präses der

Bruderschaft stellte dabei mit Blick auf die anwesenden Vorstandsmitglieder

und Besucher die Vermutung an, dass in diesem Jahr vielleicht weniger

Kopfweh am Morgen nach dem Stangenabend herrschen würde als üblich an einem Schützenfestsonntag. In seiner Predigt stellte er auch die Rolle der

Schützenbruderschaft als Teil der Kirche in den Vordergrund, und ließ zur

Freude der Besucher "Tochter Zion" von Musikverein und dem beiden Königen,

Ludger Simon und Leon Koehnen, darbieten.

Nur wenige Teilnehmer beim Gewinnspiel



An dem Gewinnspiel "Flagge hissen lohnt sich" nahmen zum bedauern der Schützen nur wenigeStraßen- oder Nachbarschaftsgemeinschaften teil. Trotzdem freute sich der

Vorstand über die Fahnen, welche an diesem Wochenende überall in Sundern

gehisst wurden. Deutlicher Sieger ist die Straßengemeinschaft im und um den

Lockweg, dort wurde fast jedes Haus mit den Farben der zweiten Kompanie

geschmückt, und zusätzliche Wimpelketten über die Straße gespannt.