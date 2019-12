Den Klang in die Welt tragen. Unter diesem Motto musizierte das 9-köpfige Vocalensemble Belcanto vocalis unter der Leitung von Gabi Rohe am letzten Wochenende in der St. Hubertus Kirche in Stemel und der St. Barbara Kirche in Mellen. Mit traditionellen Weihnachtliedern, schwebenden Klängen mit "Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen" und afrikanischen Rhythmen beim "Baba Yetu" zog die kleine Gruppe von Sängerinnen und Sängern die Zuschauer in ihren Bann. Der Hummelflug von Rimsky-Korsakov brachte ein Schmunzeln und Lächeln auf die Gesichter der Hörer. Einige Sologesänge einzelner Ensemble Mitglieder, die von Christoph Steiner an der Gitarre begleitet wurden, brachten "Gänsehautfeeling und Tränen in die Augen" der Zuhörer, zum Beispiel der Welthit "Halleluja" von L. Cohen und "You raise me up".Der 12jährige Bastian Rohe, der von seinem Bruder Hannes Rohe an der Orgel begleitet wurde, brachte mit seinem klaren Trompetenklang Festlichkeit in das Programm. "Die Weihnachtsbotschaft ist mit unseren Klängen rübergekommen," freute sich Gabi Rohe im Anschluss.