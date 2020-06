Westfälische Stuten- und Fohlenschau beim Reiterverein Hellefeld

Am 2. Juli findet ab 16 Uhr die westfälische Stuten- und Fohlenschau auf der Anlage des Reitervereins Hellefeld statt. Ein besonderer Tag für alle Züchter, denn dies ist der erste öffentliche Auftritt für ihre Nachwuchshoffnungen. Die Fohlen werden registriert und haben die Chance, für die Fohlenauktion zugelassen zu werden.



Ebenso ist es ein wichtiger Termin für die drei- und vierjährigen Zuchtstuten. Diese werden bewertet, bei besonderer Qualität prämiert und können sich für die Elitestutenschau in Münster-Handorf qualifizieren. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen in diesem Jahr besondere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Anwesenheitszeiten von Züchtern werden auf das Minimum reduziert und dokumentiert. Deshalb werden die Zuchtpferde in kleinen Gruppen zu vorgegebenen Zeiten eingeladen und vorgestellt.

Maximal zwei Begleitpersonen erlaubt



Pro Stute beziehungsweise Zuchtstute mit Fohlen sind maximal zwei Begleitpersonen zulässig. Die Vorstellung der Pferde vor der Bewertungskommission erfolgt einzeln und nacheinander. Auf die Durchführung von Rangierungen und weiteren Zeremonien im herkömmlichen Sinne wird verzichtet. Die Bewertung erfolgt über Lautsprecher, Ergebnisse können im Nachhinein auf der Website des Westfälischen Pferdestammbuches eingesehen werden. Bei der Registrierung der Fohlen und Stuten am Registrierungswagen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.