Yachtclub Sorpesee spendet für DLRG Boot

Der Yachtclub Sorpesee übergab jetzt eine Spende in Höhe von 1.250 Euro an die DLRG. Der Betrag war bei einer Aktion am Tauftag des Yachtclubs zusammen gekommen.

Im Yachtclub Sorpesee wurden am vergangenen Samstag elf Boote getauft. Unter Einhaltung der Corona-Regeln fungierten die Nachwuchsseglerinnen Lia Weitkamp und Anastasia Wortmann als Taufpatinnen und hatten für jedes Boot gute Wünsche mitgebracht. Bei Einbruch der Dunkelheit boten nicht nur die frisch getauften, sondern insgesamt 28 illuminierte Segelboote bei einer Lampionfahrt über den See ein idyllisches Bild. In Vorbereitung der Tauffeier hatte das Team um Organisatorin Alexandra Weitkamp die Idee, am Tauftag im Yachtclub zur Spende für das havarierte DLRG Boot aufzurufen.

Armbänder für den guten Zweck



Und die anwesenden Mitglieder ließen sich nicht lumpen: Die stolze Summe von 1.250 Euro konnte am Montag drei Vertretern des DLRG vom 2. Vorsitzenden André Rüssmann, stellvertretendem Vorstand Hartwig Hiestermann und Alexandra Weitkamp (verantwortlich für den Festausschuss) überreicht werden. Maßgeblich zum Erlös beigetragen haben die ganz jungen Nachwuchsseglerinnen Viktoria Känzler, Ada Evers und Antonia Schulte-Feldmann, die selbst hergestellte Armbänder für den guten Zweck verkauften.