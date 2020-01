Der Einladung der Stadtmarketing Sundern eG zur Vorstellung der Onlineshopping-Plattform FLOBEE folgten 16 interessierte Einzelhändler und Dienstleister. Im Haus der Wohnkultur präsentierten die Plattform-Betreiber Marcel Kaiser und Andreas Hagelstein den Anwesenden die Vorzüge des digitalen Marktplatzes für die Region.

Die Plattform bietet als digitaler Marktplatz die Möglichkeit, Waren online in der Region zu präsentieren und zum Kauf anzubieten. Das Ziel ist es, den regionalen Händlern dadurch mehr Reichweite und Onlinepräsenz zu bieten, denn der stationäre Handel steht durch die Onlinekonkurrenz zunehmend unter Wettbewerbsdruck. „Wir entlasten den Einzelhandel, in dem wir helfen im digitalen Zeitalter anzukommen und liefern Technik, Logistik und Know-How“, so Marcel Kaiser und Andreas Hagelstein. In den Nachbarorten Arnsberg und Ense hat sich die Onlineplattform bereits etabliert und wird gut angenommen. Unter den Stammkunden seien insbesondere Alleinerziehende und Berufstätige, die besonders außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf FLOBEE stöbern und einkaufen würden. "Bestellungen gehen aber oft auch in Pflegeheime und an ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind", so Marcel Kaiser.

Nicht als Konkurrent gedacht



Die Besonderheit der Onlineshopping-Plattform für die Region sei, dass die Auslieferung der bestellten Waren durch den FLOBEE-eigenen Zustelldienst noch am selben Tag erfolge. Um die Angebotspalette zu erweitern, soll nun auch Sundern Liefergebiet der „fleißigen Bienen“ werden. Der digitale Marktplatz FLOBEE sei jedoch nicht als Konkurrent zum stationären Einzelhandel gedacht. Vielmehr diene er als zweites Standbein im derzeitig im Wandel stehenden Einkaufsverhalten der Kunden, die durch diese Art des Einkaufens in der Region den ansässigen Einzelhandel stärken würden.