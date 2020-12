Die Wirtschaftsförderung in Sundern führt derzeit ein Projekt zum Thema Coworking-Spaces durch. Im Fokus des Projekts steht dabei zunächst eine Bedarfsanalyse. Unter anderem durch eine Online-Umfragesoll herausgefunden werden, ob es in Sundern einen Bedarf bei verschiedenen potentiellen Nutzergruppen für einen Coworking-Space gibt. Doch neben der webbasierten Befragung möchte Wirtschaftsförderin Julia Wagener auch weitere Mittel und

Kanäle nutzen, um die Bevölkerung auf dieses Thema aufmerksam zu machen und das breite Interesse abzufragen.

Denn nicht alle haben Zeit, Lust oder die technischen Möglichkeiten, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Dafür wurden nun Umfrageboxen entwickelt, an denen eine kurze Frage gestellt wird, zu der sich Interessierte äußern können. Die Boxen werden an drei Standorten aufgestellt, die regelmäßig aufgesucht werden, sodass die Menschen immer wieder auf das Thema stoßen. Solche Orte können beispielsweise Vereinsheime, Kitas oder auch Supermärkte sein. „Eine Online-Umfrage kann man schnell mal aus den Augen verlieren. Auch wenn man das Thema interessant

findet, vergisst man im Alltag vielleicht schon mal daran teilzunehmen. Mit den Umfrageboxen möchten wir den Menschen eine weitere, analoge Möglichkeit bieten, ihr Interesse an dem Thema zu signalisieren. Kurz und knapp, ganz pragmatisch kann uns das nun mitgeteilt werden“, erläutert Wirtschaftsförderin Julia Wagener die Idee der Umfrageboxen.

Blaue Umfragebox in BrotCafés und Marktkauf



Da Vereinsheime derzeit Corona-bedingt geschlossen haben und die Kitas Weihnachtsferien machen, werden die Umfrageboxen über die Feiertage hinaus im Marktkauf und in zwei Filialen der Bäckerei Vielhaber aufgestellt. Die aktuelle Frage an den Umfrageboxen zum Coworking-Projekt lautet „Wer würde einen Coworking-Space nutzen?“ Auf den beiliegenden Postkarten können Interessierte ankreuzen, ob sie selbst an der Nutzung eines Coworking-Space interessiert sind oder alternativ jemanden kennen, der solche Räumlichkeiten für die Arbeit nutzen würde. Wenn man grundsätzlich am Thema Coworking-Space interessiert ist und sich dazu einbringen möchte, kann man dies als dritte Antwortmöglichkeit ankreuzen.

Alte Holzwahlurnen mit neuem Zweck



Die Umfrageboxen selbst sind ausrangierte, abschließbare Holzwahlurne, die für die Befragung aufgearbeitet wurden und einen neuen Anstrich bekommen haben. Auf den Boxen befindet sich eine nähere Erläuterung der Fragestellung. Auf der Vorderseite der Boxen enthält ein angebrachter Prospekthalter die ausfüllbaren Postkarten, auf der die Antwort angekreuzt und Kontaktdaten eingetragen werden können. Ein Kugelschreiber ist ebenfalls vorhanden. Die ausgefüllten Karten wirft man dann in die Box. Dieses Vorgehen wird auch auf einem nebenstehenden Banner noch einmal erklärt. Die Teilnahme an den Befragungen ist immer freiwillig und unverbindlich. Die Umfrageboxen können zukünftig auch für andere Fragestellungen im Rahmen der informellen Bürgerbeteiligung benutzt werden. Das Info-Banner ist allgemein gehalten und die Fragestellung auf den Postkarten kann immer wieder angepasst werden. Ihren ersten Einsatz haben sie nun aber mit der Frage, wer einen Coworking-Space in Sundern nutzen würde.

Hier stehen die Boxen



Die Boxen stehen bis zum 15.01.2021 an folgenden Standorten im Stadtgebiet:

Marktkauf, Selscheder Weg 26 in Sundern

Vielhabers Brotcafé Sundern, Hauptstraße 177 (Nähe Penny)

Vielhabers Brotcafé Lidl, Settmecke 35

Die Wirtschaftsförderung bedankt sich ausdrücklich bei Herrn Cramer, Filialleitung Marktkauf und Herrn Vielhaber von der gleichnamigen Bäckerei für die Möglichkeit, die Boxen in den Filialen aufstellen zu können.