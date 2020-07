UEDEM. Am frühen Donnerstagmorgen war ein 27-Jähriger aus Weeze mit seinem Motorrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Lohstraße unterwegs. Als er nach rechts in den Südwall abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über seine Suzuki-Maschine und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte über den Asphalt in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den Fiat Talento eines 50-jährigen Gochers, der den Südwall befuhr.

Der 27-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Fiat und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt.