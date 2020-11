Am Samstag, 7. November, um 14 Uhr, steht eine naturkundliche Wanderung in den Uedemer Hochwald im Programm der VHS.



Die naturkundliche Herbst-Exkursion führt in den westlichen Teil des Uedemer Hochwaldes nahe Uedemerbruch. Im herbstlich-reizvollen Wald lernen die Teilnehmenden die Landschaft, verschiedene Baumarten und deren Früchte sowie gebietstypische Vogelarten kennen.

Treffpunkt ist in Uedem (Uedemerbruch), Parkplatz Hochwald an der Marienbaumer Straße (K 4), nahe Knäckerderp. Fernglas, wetterfeste Kleidung und Wanderschuhe sollen mitgebracht werden.

Wegen der Corona-Pandemie ist diesmal eine Voranmeldung bei der VHS erforderlich. Die Veranstaltungsnummer lautet S511023.

Anmeldung bis 3. November, schriftlich, persönlich oder online unter www.vhs-kleve.de, bei der VHS Kleve, Hagsche Poort 22. Infos unter der Telefonnummer 02821/84-716 beziehungsweise 84-777 oder unter www.vhs-kleve.de.