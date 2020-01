In einem gut gefüllten Versammlungsraum in Uedem trafen sich die Mitglieder der AfD der Gemeinde Uedem und Gäste aus dem gesamten Kreisgebiet und hielten die Gründungsversammlung des Ortsverband Uedem ab.

Im Beisein und Leitung des Kreissprechers Kai Habicht, dem stellv. Kreissprecher und Sprecher des Stadtverband Kleve; Prof. Dr. Georg Bastian, den Mitgliedern des Kreisvorstandes und stellvertretenden Sprechern des Stadtverband Goch, den Herrn Klaus Haefs und Axel Radecke wurde Andreas Marherr zum ersten Sprecher des Ortsverband Uedem einstimmig gewählt.

Ihm zur Seite stehen zukünftig als stellv. Sprecher J. Zautner und M. Matthiesen. Nach der Wahl der Kassiererin wurde der neue Vorstand durch die Wahl von zwei Beisitzern komplettiert.

Der frisch gewählte Ortsvorsitzende Andreas Marherr dankte in seinem Schlusswort allen Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen und riss schon gleich Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit des Ortsverbandes an. Grade im Hinblick auf die in 2020 anstehenden Kommunalwahlen sei der Ortsverband Uedem sehr gut aufgestellt.

Der zum Fototermin angereiste niederrheinische Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Finanzausschuss in Berlin, Kay Gottschalk war einer der ersten Gratulanten.

Bild v.l.u. Martina Nagel, Heike Marherr, MdB Kay Gottschalk, Andreas Marherr.

Bild v.l.o. Elfi Matthiesen, Jörg Zautner und Michael Matthiesen