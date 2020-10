Der Zustand der SPD

(von einem Ahnungslosen, der seit 10 Monaten Mitglied der ältesten demokratischen Partei Deutschlands ist)

Vorab, es geht nicht um mich oder andere, es geht vor allem darum, die Position vor die Person zu stellen. Denn tatsächlich kann es doch nicht sein, dass die mitgliederstärkste Partei in Deutschland ein Personalproblem hat. Das ist hochgradig unlogisch.

Diese Partei hat ein Positionsproblem und überlagert das mit dem allzu scharfen Blick auf andere Personen statt auf andere Positionen.

Beispiele:

1.) Am Tag, als der Fraktionsvorsitzende der SPD im NRW-Landtag im Rahmen seiner Kandidatur für den Landesvorsitz seine Position veröffentlichte, er wolle fortan das Thema „soziale Gerechtigkeit“ vor alles andere stellen, da las ich in der NRZ, dass der SPD-Fraktionsvorsitz im Kreis Klever Kreistag wohl an den Geschäftsführer einer Unternehmensgruppe geht, der in den Social Media alle Naselang Stellen auf 450€-Basis ausruft. Nicht, dass er das nicht dürfte, ich gehe vielmehr davon aus, dass alle rechtlichen Vorgaben beachtet werden und es da nichts zu beanstanden gibt.

Die Frage ist, was ist die Position dahinter, wenn diese Vorstellung vor einem sozialdemokratischen Bühnenbild aufgeführt wird?

Dabei spielt es kaum eine Rolle, wie die Protagonisten in diesem Stück zu den Dingen stehen, sondern viel wichtiger ist die Wirkung nach außen, um deren Messbarkeit sich kaum bemüht wird, obwohl die Basis für eine Skalierung durchaus gegeben wäre im Zeitalter des „Alle-können-alles-zu-jeder-Zeit-sagen“.

Die Hintergründe bei der Landespartei sind mir kaum geläufig, die auf Kreisebene kenne ich in Teilen.

Es sind Personaldebatten, die SPD führt keine Positionsdebatten. Wie lange sie das schon nicht mehr macht, das glaubte ich aus meinem Blick von außen bis vor 10 Monaten zu ahnen, und meine Ahnungslosigkeit ist in den vergangenen 10 Monaten eher zu einem Pokal erwachsen, als dass ich mich dahinter verstecken müsste.

2.) Im schönen Uedem, im Herzen des Kreises Kleve, wird demnächst ein Einkaufszentrum entstehen.

Das Teil ist beschlossen und wird kommen. Ich hätte dennoch, wenn auch wohl zu spät, einige Fragen dazu. Die Unternehmensgruppe, die den Generalauftrag zur Durchführung erhalten hat, die ist führend (nicht nur am Niederrhein, aber hier sehr präsent), was das Hochziehen solcher Zentren angeht. Wenig Recherche im Internet reicht aus, um zu sehen, wie hoch der Marktanteil dieser Unternehmensgruppe ist. Hat sich am Markt behauptet, sagen die einen, wenn sie es überhaupt noch sagen, Fragen danach, inwieweit hier möglicherweise Wettbewerb eine nachgeordnete Rolle spielt, die werden nicht gestellt.

Zaghafte Hinweise darauf werden freundlich lächelnd mit der Gegenfrage „Und was soll das jetzt heißen?“ gekontert, Debatte zu Ende.

Dabei böte diese Debatte noch mehr, ein urgrünes Thema könnte man hier auf die Liste nehmen und damit dem politischen Mitbewerber vorweggreifen.

Wenn auch nicht jetzt, so aber doch grundsätzlich bei späteren Vorhaben.

Denn die abgewürgte Debatte könnte noch viel weiter reichen, wenn man sich ansieht, dass zwei der drei entstehenden Märkte bereits in Uedem ansässig sind in Gebäuden, die ihre Verfallsgrenze noch lange nicht erreicht haben. Es werden also funktionsfähige Gebäude aufgegeben, um an anderer Stelle Gebäude für denselben Zweck neu zu errichten. Das nenne ich Ressourcenverschwendung, andere nennen das Gemeindeentwicklung.

Die Beschlusslage ist eindeutig und es wird so kommen, aber deutlich wird auch hier, dass innerhalb der SPD keine Grundsatzpositionen debattiert werden.

3.) In der Analyse zum grottenschlechten Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen ist verstärkt die mangelnde Verwurzelung der Mitglieder (insbesondere in Uedem) in den hiesigen Vereinen als Grund angegeben worden. Das halte ich als Ergebnis einer Ursachensuche für zu mager.

Man kann sich ja keine „Rampensau“ häkeln. Diese Begründung verkennt, dass Personalien, die im Rahmen einer lokalen Bekanntheit dazu geeignet wären, Mitstreiter für die sozialdemokratische Idee zu gewinnen, auch eine sozialdemokratische Basis brauchen, eine Position, die sie grundsätzlich vertreten wie viele Mitstreiter auch. Die SPD wird ohne erkennbare inhaltliche Substanz eine solche Substanz, die sie rein aufgrund einer „schillernden“ Personalie aufbaut, so schnell wieder verlieren, wie sie sie gewonnen hat. Viel dauerhafter erscheint mir eine ständige Durchdringung im kleineren Maßstab in Familie und Verein, Schule und Beruf.

Das geht aber nur über standfeste Positionen, mit Personalien kommt man da nicht weiter. Temporäre Erfolge, die auf Personalien beruhen, die werden sich als Strohfeuer erweisen, wenn der

„Multiplikator“ an Ansehen verliert, wenn er statt mit 50km/h den Waggon nur noch mit 15km/h zieht oder ganz stehen bleibt. Wer soll die Mitfahrer am Abspringen hindern, wenn nicht Grundsätze?

4.) Große Einigkeit herrscht in der Sicht auf Willy Brandt. Tatsächlich hat Brandt mit seinem Ansatz des „Mehr Demokratie wagen“, viele Dinge auf den Weg gebracht, die uns auch heute noch viel bedeuten, ja wir es uns nicht mehr vorstellen können, ohne diese Errungenschaften in unserer Gesellschaft zu leben. Das war eine Zeit, in der Inhalte und die Person wie maßgeschneidert für eine Zeit des Aufbruchs in „mehr Demokratie“ zusammenpassten wie der sprichwörtliche Pott und sein Deckel.

Viele dieser Brandt-Verehrer sind aber zugleich auch in ihrem politischen Werdegang mit der Schröder-Zeit verknüpft. Und an der Stelle wird die Abkehr von Positionen vorgenommen und nur noch die Person geehrt. Das liegt daran, dass die Politik Brandts und die Schröders inhaltlich nicht im Geringsten zusammenpassen. Das ist wie ein 1000-Teile-Puzzle vom Meer, in das man versucht, ein Gebirgspuzzleteil einzubauen.

Die Zeiten Brandts sind vorbei, die Schröders aber auch und ich will nun nicht so tun, als würde ich mich in beiden Fällen großer Sozialdemokraten erinnern. Ich sehe da nur einen und damit bin ich nicht allein.

Da möchte ich gerne wieder zurückerinnern an meinen Punkt 1.)

5.) Noch zwei Anekdoten:

Da wird im Streit um den Umgang mit der AfD der Kontakt einseitig abgebrochen mit der Begründung, man habe die Gefühle eines Sozialdemokraten verletzt, dieser Sozialdemokrat dann aber unmittelbar das Parteibuch auf den Tisch knallt.

Es geht nicht um Positionen, sondern um Personen, Debatte abgewürgt, Grundsatzlegung verschoben….auf unbestimmt.

Da wird demjenigen Wahlkreiskandidaten, der als einziger in der Gemeinde seinen Wahlkreis zustimmungsmäßig halten konnte, vorgeworfen, er solle erst einmal auf die eigenen Ergebnisse schauen, bevor er den Absturz der anderen kritisiere. Dieser Vorwurf kam von keinem geringeren als dem scheidenden Vorsitzenden der Kreis-SPD. Und das offensichtlich aufgrund mangelnder Kenntnis der Ergebnisse.

Auch hier stehen keine Positionen im Brennpunkt, sondern Personen.

So, liebe SPD, wird das in 100 Jahren nichts. Ich beobachte das gerne weiter, ich werde nicht hinschmeißen. Da stehen erst einmal andere in der Verantwortung.