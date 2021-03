Zwischen hoch aufgetürmten Erdhaufen steht wie eine Bastion eine Holzwand bestückt mit etlichen Vogelnistkästen. Ein trauriges Bild. Ideenlos wurde eine bestehende Grünfläche an der Bahnhofstraße/Meursfeldstraße mit gesunden Bäumen und Sträuchern erst mal dem Erdboden gleichgemacht, damit an gleicher Stelle ein schickes, neues Einkaufszentrum gebaut werden kann.

Fakt ist, das Uedem bereits einen gut ausgestatteten Aldi und einen Netto mit jeweils ausreichenden Parkplätzen hat. Das für das Edeka-Gebäude eine Alternative gesucht werden muss, ist wohl allen klar. Ein Drogeriemarkt fehlt auch seit der Pleite von Schlecker. Das Gebäude stand vor seinem jetzigen Verkauf aber lange Zeit leer. Hat man da etwa die Zeit verschlafen. Dafür ist aber in das ehemalige Schallbergergebäude auf der Mühlenstraße endlich der 3.! Bäcker rund um die Uedemer Kirche eingezogen. Die Vogelgemeinschaft an der Bahnhofstraße/Meursfeldstraße musste nun erst mal ausziehen. Aber es gibt ja die Nistkastenwand zwischen den Erdhügeln.