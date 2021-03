UEDEM. Seit der Fertigstellung der Friedhofshalle vor einigen Jahren finden auch immer häufiger die Gottesdienste vor der Beisetzung der Verstorbenen in der Trauerhalle am Friedhof und nicht mehr wie früher in der Kirche statt. Dabei ist der Wunsch aufgekommen, dass beim Auszug der Trauernden zum Geleit ans Grab eine Glocke läutet. Initiator ist der Bestatter Johannes Tepe.

Um diese Ideen umzusetzen, werden Spenden benötigt. Der Heimat- und Verkehrsverein Uedem hat hierfür gemeinsam mit Johannes Tepe ein Sonderkonto bei der Volksbank eingerichtet. Jede Spende sei willkommen. Ziel sei es, 10.000 Euro für die Glocke zu sammeln. Die Statik und der Glockenturm würden dann von der Gemeinde Uedem bezahlt. Für Spenden ab 50 Euro wird der Spender auf einer Spendentafel an dem Glockenstuhl genannt und erhält auch eine Spendenbescheinigung.

"Wenn man so möchte, begleiten Glocken unser ganzes Leben", unterstützt Berthold Engels, Pfarrer der Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus Uedem die Aktion. "Oft hören wir das Geläut gar nicht mehr, so selbstverständlich ist es. Die Uedemer Glocken läuten jeden Tag, jede Viertelstunde sogar. Wenn ein Kind getauft wird, läuten die Glocken zur Taufe, sie läuten bei der Erstkommunion und Firmung, sie läuten bei der Hochzeit und zum Ende des Lebens vielleicht bald auch auf dem Friedhof. Diese letzte Glocke haben wir in Uedem leider noch nicht, eine Glocke, die zum Abschied auf dem Friedhof läutet. Damit es eine Glocke wird, die für alle Uedemer steht, richtet sich die Initiative auch an alle in Uedem. Die katholische Kirche macht auch mit und unterstützt die Anschaffung einer letzten Glocke, die für uns an das Geläut zur Taufe oder zum Osterfest erinnert."

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Uedem spricht sich für eine Glocke für den Friedhof in Uedem aus. "Die Glocke spricht eine einfache Sprache", sagt Pfarrerin Irene Gierke. "Ihr Klang durchbricht unseren Alltag, lässt uns innehalten, macht uns aufmerksam. Der Friedhof ist ein besonderer Ort, ein Ort der Begegnung von Leben und Tod. Menschen finden hier ihre letzte Ruhestätte. Menschen nehmen Abschied. Menschen besuchen den / die liebe/n Verstorbene/n. Die einfache Sprache der Glocke gibt Trost und Hoffnung. Die Ev. Kirchengemeinde Uedem begrüßt darum den Plan, auf unserem Friedhof eine Glocke zu installieren, die Trauernde auf ihrem Weg zum Grab mit ihrem Klang begleitet."

Und Pastor Christoph Krause von der Freien evangelische Gemeinde Uedem fügt an: "Immer mehr Trauerfeiern der unterschiedlichen Konfessionen finden direkt in der schön gestalteten Kapelle des Friedhofs statt. Für viele Menschen gehört zur Feier eines Gottesdienstes der Klang einer Glocke dazu. Jede Glocke hat ihren eigenen Klang.

Mit der Zeit würde sich der Klang der neuen Friedhofsglocke im Bewusstsein der Uedemer Bürger verankern. Immer wenn diese Glocke ertönt, wird uns bewusst, dass ein Uedemer gestorben ist. Dadurch werden wir eingeladen innezuhalten und über unser Leben, unsere Ziele, über Zeit und Ewigkeit nachzudenken. Uns der Frage zu stellen, woran wir glauben und ob uns dieser Glaube im Leben und sogar im Sterben trägt?

Aus diesen Gründen unterstützen und befürworten wir die Anschaffung und Aufstellung einer Glocke für die Friedhofskapelle."

Bei Rückfragen zur Glocke können sich Interessenten an Johannes Tepe Tel. 02825/1280 oder Manfred Parma Tel. 02825/6541 wenden.