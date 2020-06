Sankt Crispinus ist der Schutzheilige der Schuhmacher, ihm zu Ehren gründete sich 1863 der St. Crispinus-Verein Uedem, dessen Ziel es ist, die älteren Mitbürger der Gemeinde bei besonderen Anlässen zu betreuen und die Geselligkeit zu pflegen. Vorsitzender ist Thomas Schullenberg. Der hat nun gemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, alle Veranstaltungen in diesem Jahr abzusagen. Der Grund ist einleuchtend. Die Fürsorgepflicht gegenüber den Mitgliedern, die zum größten teil der Risikogruppe angehören, machte diesen Schritt in Zeiten der Corona-Pandemie unumgänglich. Eine Bronzeplastik des Heiligen Crispinus steht in uedem an der Pfarrkirche St. Laurentius.