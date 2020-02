Seit Beginn des Schuljahres nehmen neun Kinder des Offenen Ganztags der Geschwister Devries Schule an der Arbeitsgemeinschaft „Tier-AG“ teil. Nachdem sie sich bereits mit Hunden, Katzen und Kaninchen befasst hatten, wurde nun das Pferd in den Mittelpunkt der Arbeitsgemeinschaft gerückt. Die Kinder lernten, wie die einzelnen Körperteile des Pferdes benannt werden, wie man sich in ihrer Gegenwart verhalten soll und was diese gerne fressen. Aus diesem Grund wurden sogar „Leckerlies“ für die Pferde gebacken. Zur Verkostung ging es dann zum Rahmenhof, einem Reiterhof zwischen Uedem und Weeze. Den Pferden schmeckten die Leckerlies so ausgezeichnet, dass sie sich bereitwillig putzen ließen und gerne für eine Reitstunde zur Verfügung standen. Am Ende waren sich die Kinder einig: Das Glück der Erde liegt tatsächlich auf dem Rücken der Pferde.